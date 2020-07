Von Steffen Gosenheimer

SCHANGHAI / TOKIO (Dow Jones)--Kräftige Gewinne auf breiter Front prägen am Montag das Bild an den ostasiatischen Aktienmärkten. Angeführt werden sie von Schanghai und Hongkong, wo es zu einem regelrechten Kursfeuerwerk kommt. Allen Plätzen ist gemein, dass sie im Handelsverlauf deutlich zulegen können. In Schanghai schnellt der Index um über 4 Prozent nach oben, in Hongkong um rund 3,5 Prozent. In Tokio macht der Nikkei-Index einen Satz um 1,6 Prozent nach oben auf 22.674 Punkte.

Der Markt in Sydney schließt sich dagegen mehr den moderateren US-Vorgabe vom Donnerstag an - am Freitag wurde in den USA nicht gehandelt. Der S&P/ASX-200 legt lediglich um 0,3 Prozent zu. Die Futures auf die US-Indizes signalisieren derweil auch für den Start an der Wall Street am Montag kräftigere Gewinne von rund 1,5 Prozent.

Marktteilnehmer tun sich mit Erklärungen für die kräftigen Zuwächse schwer, zumal mit Blick auf die Corona-Pandemie insbesondere aus den USA eher negative Nachrichten in Gestalt rekordhoher Neuinfektionszahlen kommen. Etwas Rückenwind für den koreanischen Aktienmarkt kommt von politischer Seite, nachdem am Freitag das Parlament den dritten Nachtragshaushalt genehmigt hat, der die Konjunktur in Zeiten der Corona-Pandemie ankurbeln soll.

Am Devisenmarkt schlägt sich die gute und risikobereite Stimmung in einem schwächeren Dollar nieder. Die US-Devise ist als sicherer Hafen nicht gesucht, der Dollar-Index gibt um 0,2 Prozent nach. Bei den Ölpreisen tut sich wenig, sie tendieren uneinheitlich.

Versicherer in China Tagessieger

Favoriten an den chinesischen Börsen sind Aktien aus dem Versicherungssektor. Analysten sprechen von relativ günstigen Bewertungen der betreffenden Titel im Vergleich mit Aktien der Banken und Broker, die zuletzt bereits stark gestiegen seien. Zudem wiesen die Versicherer solide fundamentale Daten auf und böten somit mehr Sicherheit, so Shanxi Securities. China Life Insurance liegen 10,4 Prozent höher, Ping An Insurance machen 5,7 Prozent gut und AIA Group 2,7 Prozent. In Schanghai steigen People's Insurance of China um 7,4 Prozent.

SAIC Motor ziehen in Schanghai um 4,7 Prozent an, gestützt von einem Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 3,03 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 430 Millionen Dollar. Laut Huaxi Securities spiegelt dies eindeutig Optimismus des Managements bezüglich einer Erholung des Geschäfts wider.

Weiter furios verläuft das Börsendebüt von SK Biopharmaceuticals in Seoul. Die Aktie schießt nach ihrem ersten Handelstag bereits den dritten Tag in Folge um das maximale Tageslimit von 30 Prozent nach oben.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.069,90 +0,20% -9,19% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.667,17 +1,62% -5,71% 08:00 Kospi (Seoul) 2.188,79 +1,69% -0,40% 08:00 Schanghai-Comp. 3.286,60 +4,24% +7,75% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.248,19 +3,45% -10,07% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.677,95 +0,94% -17,68% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.571,56 +1,22% -2,27% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:54h % YTD EUR/USD 1,1283 +0,3% 1,1246 1,1232 +0,6% EUR/JPY 121,51 +0,5% 120,86 120,75 -0,3% EUR/GBP 0,9032 +0,2% 0,9017 0,9022 +6,7% GBP/USD 1,2490 +0,1% 1,2473 1,2451 -5,8% USD/JPY 107,70 +0,2% 107,50 107,48 -0,9% USD/KRW 1199,43 +0,0% 1199,43 1199,18 +3,8% USD/CNY 7,0663 -0,0% 7,0663 7,0661 +1,5% USD/CNH 7,0509 -0,3% 7,0687 7,0678 +1,2% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7504 -0,5% AUD/USD 0,6961 +0,4% 0,6931 0,6933 -0,7% NZD/USD 0,6549 +0,4% 0,6525 0,6520 -2,7% Bitcoin BTC/USD 9.084,01 +0,6% 9.034,26 9.102,01 +26,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,51 40,65 -0,3% -0,14 -30,5% Brent/ICE 43,12 42,80 +0,7% 0,32 -31,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.772,90 1.776,28 -0,2% -3,38 +16,8% Silber (Spot) 17,99 18,08 -0,5% -0,09 +0,8% Platin (Spot) 815,05 811,00 +0,5% +4,05 -15,5% Kupfer-Future 2,72 2,73 -0,6% -0,02 -3,5%

