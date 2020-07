FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTGJB XFRA US8581552036 STEELCASE INC. A 0.089 EURROP XFRA US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 0.456 EURQDI XFRA US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 0.499 EURIDI XFRA US45867G1013 INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 0.312 EURCIA XFRA US16937R1041 CHINA EAS. AIRL.H ADR/50 0.314 EURB2X XFRA US1053682035 BRANDYWINE RLTY TR. SBI 0.169 EURPLF XFRA SG1J27887962 CAPITALAND LTD SD1 0.077 EURUNJ XFRA KYG8813K1085 UNITED LABS INTL HD -,01 0.009 EURD7V XFRA ID1000060007 MAYORA INDAH RP 20 0.002 EURBJEB XFRA HK0392044647 BEIJING ENTERPRISES 0.085 EURHIUC XFRA HK0000055878 CN TAIPING INS.HLD.(BL200 0.034 EURDIO XFRA FR0000130403 CHRISTIAN DIOR INH. EO 2 2.600 EURKPR XFRA FR0000121964 KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 1.100 EURWIS XFRA FR0000121204 WENDEL SE INH. EO 4 2.800 EURMOH XFRA FR0000121014 LVMH EO 0,3 2.600 EURAXA XFRA FR0000120628 AXA S.A. INH. EO 2,29 0.730 EURDT7 XFRA CNE100000X69 CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H 0.004 EURCHL XFRA CNE1000002L3 CHINA LIFE INS. H YC 1 0.092 EURW8V XFRA CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD H YC 1 0.024 EURB5H XFRA CH0025536027 BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 5.644 EURAAM XFRA BMG5800U1071 MAN WAH HLDGS (NEW)HD-,40 0.014 EURMG9 XFRA AU000000MTS0 METCASH LTD 0.040 EURCGL XFRA CNE100001NT6 CHINA GALAXY SECS H YC 1 0.020 EURXFRA DE000HLB3DD7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/16 0.001 %68C XFRA KYG2116J1085 CHINA CONCH VENT. HD -,01 0.075 EUR9BA XFRA FR0004040608 ABC ARBITRAGE POR.EO-,016 0.030 EUR