FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEI8D XFRA SG1S48927937 ISDN HLDGS LTD SD -,05ACE1 XFRA ES0132105018 ACERINOX SA NOM. EO -,25BCX1 XFRA CA12715T2065 CACHE EXPLORATIONCLRN XFRA CH0012142631 CLARIANT NA SF 3,7056M XFRA AU000000GRV0 GREENVALE ENERGY LTD.XFRA VGG6777T1802 ORSU METALS CORP. NEW2B6 XFRA KYG070381051 BAIOO FAMILY INTERACTIVE0PP XFRA US7370101088 PORTOLA PHARMACEUT.DL-001ADJ XFRA LU1250154413 ADO PROPERTIES S.A. NPVXAL XFRA FR0000033219 ALTAREA S.C.A.NWU1 XFRA CA6492972071 NEW WORLD RESOURCE CORP.2HG1 XFRA DK0060945467 5TH PLANET GAMES DK -,50