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WKN: A1J9SF ISIN: AU000000SUD7 Ticker-Symbol: E4N 
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03.07.20
17:46 Uhr
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Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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SUDA PHARMACEUTICALS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SUDA PHARMACEUTICALS LTD 5-Tage-Chart
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DONACO
DONACO INTERNATIONAL LIMITED Chart 1 Jahr
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DONACO INTERNATIONAL LIMITED0,035+16,95 %
ENAGAS SA22,770+1,24 %
EUROPLASMA SA0,001-30,00 %
INTL FCSTONE INC49,400+1,65 %
SUDA PHARMACEUTICALS LTD0,020-18,37 %
TARONIS TECHNOLOGIES INC0,069-2,82 %
U-BLOX HOLDING AG62,48+1,30 %
WHEELOCK AND COMPANY LTD6,950-100,00 %
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