FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 07.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.07.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UI4D XFRA DE0009750240 UNIEUROPARENTA -NET-

WHL XFRA HK0020000177 WHEELOCK AND CO.

EG4 XFRA ES0130960018 ENAGAS INH. EO 1,50

3BG XFRA CH0033361673 U-BLOX HOLDING NAM.-15,40

UGS XFRA AU000000DNA0 DONACO INTERNATIONAL LTD

E4N XFRA AU000000SUD7 SUDA PHARMACEUTICALS LTD.

9MGN XFRA US8762142060 TARONIS TECHS INC.DL-,001

1EZ XFRA FR0000044810 EUROPLASMA EO 0,001

I4F XFRA US46116V1052 INTL FCSTONE INC. DL-,01

SUDA PHARMACEUTICALS-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de