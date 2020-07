FRANKFURT (dpa-AFX)AKTIENDEUTSCHLAND: - GEWINNE - Getrieben von Notenbankliquidität und der Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus ziehen die Aktienmärkte weiter an. Nach einem Vorwochenplus von mehr als dreieinhalb Prozent dürfte der Dax am Montag mit kräftigem Rückenwind aus Asien mit Gewinnen starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund zwei Prozent im Plus auf 12 775 Punkte. Das Pendel schwenkt somit aktuell in Richtung Konjunkturoptimismus, nachdem Anleger jüngst stärker zwischen der Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur und Corona-Sorgen gefangen schienen.USA: - GEWINNE - In den USA fand am Freitag wegen der Feierlichkeiten rund um den Unabhängigkeitstag kein Handel statt. Am Donnerstag hatte der US-Leitindex Dow Jones Industrial noch 0,36 Prozent im Plus geschlossen mit 25 827,36 Punkten.ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag zugelegt. Laut Händlern überwiegt aktuell der Optimismus hinsichtlich einer raschen Konjunkturerholung die Sorgen in puncto der Folgen weltweit wieder steigender Corona-Fälle. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund 1,6 Prozent. In China ging es für den CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um mehr als 4 Prozent nach oben und der Hang Seng in Hongkong kletterte um knapp dreieinhalb Prozent.DAX 12528,18 -0,64% XDAX 12583,74 0,06% EuroSTOXX 50 3294,38 -0,77% Stoxx50 3024,18 -1,02% DJIA 25827,36 0,36% S&P 500 3130,01 0,45% NASDAQ 100 10341,89 0,61% °ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖLRENTEN:Bund-Future 175,74 -0,15% °DEVISEN:Euro/USD 1,1283 0,32% USD/Yen 107,68 0,16% Euro/Yen 121,49 0,47%ROHÖL:Brent 43,08 +0,28 USD WTI 40,49 -0,16 USD °/mis