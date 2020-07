06.07.2020 - Über Wochenende einiges weiteres kalrer geworden bei Wirecard - Entwicklungen, die dne Zeitdruck für den Insolvenzverwalter erhöhen, extrem erhöhen, wenn er überhaupt noch etwa sretten will. Wie bekannt wurde hat neben Aldi Süd mit Paone auch Aldi Nord seit dem 01.07.2020 einen neuen Abwickler für seine Zahlungsprozesse: Fiserv Inc., derselbe der schon seit November letzten Jahres für "Aldi liefert" abwickelt - sowohl für Aldi Nord und Süd. Also haben die Aldi Schwestern auch in der Vergangenheit nicht allein auf Wirecard gesetzt. Und jetzt wird klar wie schnell Paymentdienste ersetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...