ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für K+S auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Zwar habe er seine Schätzungen leicht angehoben, rechne aber 2020 immer noch mit einem operativen Gewinn unter der Unternehmensprognose, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Aktien bleibe er angesichts der Risiken vorsichtig. Die Verschuldung des Düngerkonzerns sei hoch, auch wenn der geplante Verkauf der amerikanischen Salzaktivitäten die Schuldenquote deutlich senken werde. Für einen nachhaltig positiven freien Mittelzufluss (FCF) müssten sich die Kalipreise noch weiter erholen. Allerdings dürfte gerade hier der Druck vorerst andauern./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 04:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000KSAG888

K+S-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de