FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat A.P. Moller-Maersk von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7200 auf 9500 dänische Kronen angehoben. Die Corona-Krise habe die Vorteile der Konsolidierung der Containerbranche gezeigt, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Konzentration der Marktanteile auf Allianzen werde helfen, die Kapazitäten in der Nachfragebelebung vorsichtig zu steuern. Chu glaubt daher an stabile Frachtraten./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / 02:01 / GMT



DK0010244508

