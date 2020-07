Die Börse startet stark bullish in die neue Woche. Nach dem langen Wochenende in den USA klettern die europäischen und amerikanischen Futures heute früh kräftig ins Plus. Der DAX-Future notiert zum Ende des asiatischen Handels bereits mehr als 1,6 % im Plus knapp unter 12.800 Punkten. Der Dow-Future liegt mehr als 1,3 % im Plus bei mehr als 26.100 Punkten.Die chinesischen Benchmarks explodieren in der Präsenzbörse regelrecht. Keine Benchmark liegt weniger als 3 % im Plus. Der Dow Jones Shanghai Index und der Shanghai Composite Index liegen sogar beide zum Ende des Handels zeitweise mehr als 5 % im Plus. Die asiatischen Aktien steigen damit auf ein Viermonatshoch.

