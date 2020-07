Die DIC Asset hat mit der angeschlagenen Kaufhauskette Galeria Kaufhof GmbH zwei Mietverträge verlängert und gleichzeitig die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr in vollem Umfang bestätigt. Für die Aktie könnte nach einer längeren Konsolidierung der Sprung in höhere Kurssphären bevorstehen. Wie das Immobilienunternehmen am Freitag mitteilte, wurden für die Kaufhof-Standorte Chemnitz und Leverkusen die durchschnittliche Laufzeit der Mietverträge bei neuen vertraglichen Konditionen auf über 13 ...

