ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Wacker Chemie von 58 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Spezialchemiekonzern sei mittlerweile robuster aufgestellt, schrieb Analyst Samuel Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem dürfte das Polymer-Geschäft von fallenden Rohstoffpreisen profitieren und im Geschäft mit Silikonen dürften die auf Verbraucher- und Gesundheitsthemen ausgerichteten Aktivitäten die Gewinnmargen zumindest ein Stück weit stützen./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 04:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WCH8881

