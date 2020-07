Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Sowohl CEO Martin Zielke als auch Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann werden das Unternehmen in absehbarer Zeit verlassen. Martin Zielke habe angeboten, einvernehmlich aus dem Vorstand auszuscheiden, falls dies aus Sicht des Aufsichtsrats im Interesse der Bank liegt, teilte die Commerzbank mit. Der Präsidial- und Nominierungsausschuss habe daraufhin die Empfehlung ausgesprochen, die Bestellung von Zielke spätestens zum Ende des Jahres zu beenden. Der Aufsichtsrat wird dazu in seiner Sitzung am 8. Juli 2020 einen Beschluss fassen. Zudem habe Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann angekündigt, sein Mandat im Kontrollgremium mit Wirkung zum 3. August 2020 niederzulegen. Zielke stand zuletzt unter verstärktem Druck, nachdem der US-Investor Cerberus die Führung der Bank kritisiert hatte. Zu den Gründen für das Rücktrittsangebot von Zielke enthielt die Mitteilung der Bank keine Angaben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

Blue Cap 0,75 EUR Helma Eigenheimbau 1,85 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +15,0% gg Vm zuvor: -25,8% gg Vm - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz Mai Eurozone PROGNOSE: +14,0% gg Vm zuvor: -11,7% gg Vm - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 46,7 zuvor: 37,5 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 50,1 Punkte zuvor: 45,4 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.778,50 1,68 S&P-500-Indikation 3.177,75 1,66 Nasdaq-100-Indikation 10.502,00 1,52 Nikkei-225 22.673,10 1,64 Schanghai-Composite 3.286,60 4,24 +/- Ticks Bund -Future 175,75% -26 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.528,18 -0,64 DAX-Future 12.528,00 -0,26 XDAX 12.544,19 -0,25 MDAX 26.600,49 -0,10 TecDAX 3.003,45 0,13 EuroStoxx50 3.294,38 -0,77 Stoxx50 3.024,18 -1,02 Dow-Jones 25.827,36 0,36 (Donnerstag) S&P-500-Index 3.130,01 0,45 (Donnerstag) Nasdaq-Comp. 10.207,63 0,52 (Donnerstag) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,98% +1

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Die europäischen Aktienmärkte werden am Montag mit einem freundlichen Handelsstart erwartet. Erneut setzen Anleger auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung nach dem Absturz in Folge des Covid-19-Stillstandes. Die Vorgaben aus Asien sind derweil positiv, dort legen Technologietitel deutlicher zu. Marktteilnehmer tun sich mit Erklärungen für die positive Stimmung schwer, zumal mit Blick auf die Corona-Pandemie insbesondere aus den USA eher negative Nachrichten in Gestalt rekordhoher Neuinfektionszahlen kommen.

Rückblick: Leichter - Die Rally nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Vortag führte zu Gewinnmitnahmen. Für gute Laune sorgten zwar die anhaltend guten Einkaufsmanagerindizes von China bis Europa. Sorgenfaktor blieb aber weiter der Anstieg der Neuinfektionen in den USA. Bei den konjunktursensiblen Luftfahrtaktien ging es tiefer: MTU und Airbus fielen bis zu 1,2 Prozent. Rolls-Royce brachen 10 Prozent ein. Hier belastete zunächst die Abstufung des Fitch-Kreditratings der Finanzierungstochter RRPF. Dazu kamen Sorgen vor weiterem Kapitalbedarf. Mode-Aktien waren ebenfalls nicht gefragt: So fielen Burberry um 2,4 Prozent und Moncler um 2,2 Prozent. Letzeren hatte die UBS die Kauf-Einstufung entzogen. "Die Begründung könnte aber den ganzen Sektor zutreffen", sagte ein Händler; denn man verweise darauf, dass der Marktkonsens schon eine klare Erholung im vierten Quartal erwarte. Davon sei man aber noch weit entfernt. Hermes gaben 1,7 und LVMH 1,3 Prozent nach.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Bei den Autowerten ging es abwärts: BMW, VW und Daimler gaben um bis zu 1,4 Prozent nach. Der Branchenverband VDA skizzierte angesichts der Coronaviruskrise ein desaströses Halbjahr. Wirecard zeigten sich mal wieder volatil und schlossen 4,1 Prozent höher. Hier stützten Medienberichte, wonach die Deutsche Bank angeblich an Unternehmensteilen interessiert sei. Das Interesse an Biotechnologiewerten trieb Paion um 13,4 Prozent nach oben. Nachdem das Anästhesiepräparat Remimazolam in einigen Ländern Asiens bereits zugelassen worden war, hat es nun auch die US-Arzneiaufsicht FDA zugelassen. Gute Nachrichten für Lieferdienste kamen von Delivery Hero. Sie stiegen 4,7 Prozent, nachdem starke Zahlen untermauert hatten, dass die Branche der Gewinner der Coronakrise ist. Nach dem guten Lauf der Flatex-Aktie haben sich Großaktionäre dazu entschlossen, ihre Beteiligungen teilweise zu verkaufen. Die Aktien verloren daher knapp 11 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

In der Commerzbank-Aktie gab es im Gefolge einschneidender Personalveränderungen noch wenig Bewegung, zuletzt lag die Aktie 0,6 Prozent fester. Sowohl CEO Martin Zielke als auch Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann werden das Unternehmen in absehbarer Zeit verlassen. Ein Händler von Lang & Schwarz sagte, den Marktteilnehmern sei noch nicht ganz klar, ob diese Veränderungen eher positiv oder negativ zu sehen seien. Hier müsse noch abgewartet werden und eventuell werde die Aktie erst am Montag eine klare Richtung finden.

USA / WALL STREET (Donnerstag)

Etwas fester - Zunächst deutlich höhere Gewinne schmolzen im späten Geschäft ab, denn die Anleger wollten vor dem langen Wochenende und mit Blick auf die Unsicherheit rund um die Corona-Pandemie ihr Risiko minimieren. Auslöser für die zunächst überaus gute Stimmung waren die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten für Juni. Diese waren deutlich besser ausgefallen als erwartet. McDonald's verloren 0,6 Prozent, nachdem der Burgerriese die Wiedereröffnung seiner Restaurants in verschiedenen US-Bundesstaaten unterbrochen hatte. Auch Apple schloss deswegen Dutzende Ladengeschäfte in den betroffenen Regionen. Die Apple-Aktie schloss unverändert. Tesla rasten weiter aufwärts. Am Tag, nachdem der Konzern zum wertvollsten Automobilunternehmen geworden war, überzeugte er mit starken Absatzzahlen. Die Aktie verteuerte sich um weitere 8 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,1287 +0,37% 1,1245 1,1244 +0,6% EUR/JPY 121,53 +0,55% 120,86 120,87 -0,3% EUR/CHF 1,0643 +0,14% 1,0628 1,0625 -2,0% EUR/GBP 0,9033 +0,17% 0,9017 0,9019 +6,7% USD/JPY 107,68 +0,16% 107,50 107,51 -1,0% GBP/USD 1,2496 +0,18% 1,2473 1,2467 -5,7% USD/CNH 7,0479 -0,29% 7,0687 7,0672 +1,2% Bitcoin BTC/USD 9.094,01 0,661 9.034,26 9.090,26 +26,1%

Am Devisenmarkt bewegte sich am Freitagabend wenig. Der Euro notierte wenig verändert bei 1,1240 Dollar. Am Morgen zieht die Gemeinschaftswährung dagegen im asiatisch geprägten Geschäft an, Händler sprechen angesichts der guten Stimmung am Aktienmarkt von einer ausgeprägten Dollarschwäche. Einerseits leide der Greenback unter den Hoffnungen auf eine schnelle Konjunkturerholung. Der Dollar sei somit als Fluchtwährung in Krisenzeiten nicht mehr so gefragt, heißt es im Handel. Andererseits mahne gerade die Conolage in den USA zur Vorsicht, was aber ebenfalls gegen den Dollar spreche.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,51 40,65 -0,3% -0,14 -30,5% Brent/ICE 43,03 42,80 +0,5% 0,23 -31,2%

In einer Gegenbewegung geriet der Ölpreis etwas unter Druck. Am Markt kam erneut die Sorge auf, dass die Nachfrage unter den wirtschaftlichen Folgern der Corona-Pandemie leiden könnte. Der Preis für die Sorte Brent fiel um 0,9 Prozent auf 42,77 Dollar je Fass.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.773,00 1.776,28 -0,2% -3,28 +16,9% Silber (Spot) 18,00 18,08 -0,4% -0,07 +0,9% Platin (Spot) 815,40 811,00 +0,5% +4,40 -15,5% Kupfer-Future 2,72 2,73 -0,6% -0,02 -3,5%

Nach den starken Bewegungen in beide Richtungen an den vergangenen Tagen herrschte am Goldmarkt weitgehende Ruhe. Die Feinunze notierte nahezu unverändert bei 1.775 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAPANDEMIE

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in den USA ist um mehr als 43.000 Fälle gestiegen. Binnen 24 Stunden wurden landesweit 43.742 Ansteckungen nachgewiesen. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 2,84 Millionen Infektionen in den USA registriert. Die Zahl der Todesopfer stieg um 252 auf 129.657. In den vorherigen Tagen waren immer neue Höchststände der Neuinfektionen gemeldet worden, am Freitag waren es schließlich 57.683 Fälle.

Die spanische Region Katalonien hat angesichts eines deutlichen Anstiegs von Corona-Infektionsfällen erneut Ausgangsbeschränkungen für 200.000 Menschen verhängt. Die neue Anordnung gilt seit Samstagmittag 12.00 Uhr für die Einwohner rund um die Stadt Lerida im Nordosten Spaniens, wie Kataloniens Regionalpräsident Quim Torra sagte.

