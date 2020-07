Sehr starke Vorgaben von den asiatischen Börsen - in China steigt der CSI 300 zum Wochenauftakt um mehr als 4 Prozent - und eine insgesamt optimistische Grundhaltung der Anleger zu den Konjunkturaussichten, bescheren dem DAX am Montag wohl ebenfalls einen Auftakt nach Maß. Aktuell notiert der deutsche Leitindex bei 12.787 Zählern knapp mehr als 2 Prozent im Plus. Aus charttechnischer Sicht kommt damit das bisherige "Krisenhoch" vom Juni bei 12.913 Zählern in Schlagdistanz. Alle aktuellen Entwicklungen ...

