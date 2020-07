flatex Morning-news Öl (Brent) (06.07.2020)

Den Angaben von S&P Global Platts zufolge fielen die irakischen Ölexporte im Juni stärker zurück. Dennoch ist ein Befolgen des OPEC+-Deals (unter den OPEC+-Nationen verabredete Produktionskürzungen) in Bezug auf den Irak noch nicht zu konstatieren. Die Exporte fielen zwar auf 3,083 Millionen Fass pro Tag - das sind rund 497.000 Fass weniger, als noch im Mai und es ist zumindest der tiefste Förderstand des Irak seit Oktober 2015, doch der Irak produziert immer noch rund 71.000 Fass oberhalb der verabredeten OPEC+-Quote. Im direkten Vergleich halten sich Länder wie Saudi-Arabien, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) an die neuen OPEC+-Pläne, doch neben dem Irak war auch in Angola und Nigeria noch eine Überproduktion zu registrieren.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Kursverlauf vom letzten Zwischenhoch des 23. Juni 2020 bei 43,97 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 25. Juni 2020 bei 39,70 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite anzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 42,96 und 43,97 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 44,97/45,60 und 46,60 US-Dollar abzuleiten. Die Unterstützungen kämen bei 41,83/41,33/40,71 und 39,70 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 38,69/38,07 und 37,06 US-Dollar in Betracht. Zur Oberseite wäre unverändert noch die Kurslücke bei 46,36 US-Dollar zu schließen, die vom 06. März 2020 auf den 09. März 2020 noch offensteht.

