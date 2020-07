Am deutschen Aktienmarkt ist die Anlegerstimmung am Montag überaus positiv.Der DAX steigt mit einem Plus von 1,93 Prozent bei 12.774,77 Punkten in die neue Woche ein. Damit nähert sich das Börsenbarometer weiter seinem bisherigen Hoch nach dem Corona-Crash von 12.913 Punkten von Anfang Juni.Die vermehrt positiven Medienberichte über Fortschritte bei einem Impfstoff gegen das Coronavirus, zuletzt wieder aufgehellte Konjunkturdaten und nicht zuletzt die Geldpolitik lieferten den Börsen ...

