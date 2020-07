Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hamburg (pts006/06.07.2020/08:45) - Es war und ist noch immer eine schwere Zeit. Jene, die es gewohnt sind allerschwerste Gewichte zu stemmen, tragen schwer an der Last der Verantwortung für ihre Studios und Unternehmen. Genau das war der Ausgangspunkt einer Kooperationsidee des Marketingmanagers von EASYGRIP SPORT, die sich gerade in Europa positionieren wollen und "Stemmen ohne Schwielen" und den Schutz der Triggerpunkte an den Hand-Innenflächen garantieren. "Wir finden, Fitnesscenter sind gerade nach Corona sehr wohl systemrelevant. Wir bieten daher allen Fitness-Studios und Sportclubs eine kostenfreie Kooperationsmöglichkeit, um an der genialen Idee von EASYGRIP mitzuverdienen. Wir stellen jedem Studio kostenfreie Tailor-Made-Rabatt-Codes zur Verfügung - zur direkten Bestellung für Studio-Mitglieder auf unserer Homepage. Jedes Studio bekommt einen eigenen Code und verdient an jedem verkauften Pad mit - ohne Risiko und Aufwand. Wir wollen gemeinsam mit der Fitnessbranche stark werden", so Patrick Hartung, Marketingmanager von EASYGRIP SPORT. Infos und Bestellung: https://www.easygrip-sport.de/ Gebrandetes Marketing und besseres Workout für die eigenen Studio-Mitglieder Die patentierten EASYGRIP Workout & Protection Pads bieten eine Menge Vorteile. Sie sind günstig in der Anschaffung, mit dem Logo des Studios bedruckbar und lange haltbar. Das Training mit den EASYGRIP garantiert keine Druckstellen, keine Hornhautbildung und - besonders wichtig in Zeiten von Corona - Schutz vor direktem Kontakt mit Flüssigkeiten an den Hanteln und Geräten. Außerdem greift man durch das spezielle Design kontrollierter und kann so seine Muskeln gezielter und effizienter trainieren. Die EASYGRIP werden einfach über Mittel- und Ringfinger gezogen und schon kann das Training beginnen. Egal, ob im Fitness-Studio mit Hanteln, an Reck-Stangen, bei Langhanteln, an Seilzügen, bei Butterflys, bei Kurzhanteln, beim Rudern, bei Push-Ups. Aber auch bei allen anderen Sportarten, bei denen man mit Griffen hantiert, wie beim Stand Up Paddeling (SUP), Kiten, Mountainbikefahren und vielem mehr. Gemeinsamer Siegeszug der innovativen Fitness-Pads - ohne Risiko Für alle Fitness-Studios, Sportvereine und Sportclubs bietet EASYGRIP eine kostenfreie Kooperations- und Umsatzmöglichkeit ohne eigenes Risiko. "Wer den Online-Shop von EASYGRIP SPORT auf seiner eigenen Studio-Homepage verlinkt, erhält einen eigenen Rabatt-Code und verdient an jedem Stück, das bei uns bestellt wird mit. Zusätzlich bieten wir Studios und Vereinen besondere Rabatte für die Abnahme von EASYGRIP Workout & Protection Pads in individueller Bedruckung als Corona-relevanten und momentan unabdingbaren Handschutz, zum Beispiel als Willkommens-Bonus für neue Mitglieder", so Patrick Hartung über das Angebot von EASYGRIP SPORT. Infos über die Kooperation unter: https://www.easygrip-sport.de/kooperationen Kontakt: EASYGRIP SPORT Management: Patrick Hartung Telefon: +49 172 4104080 E-Mail: info@easygripsport.com (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200706006

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2020 02:45 ET (06:45 GMT)