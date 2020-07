Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbraucherstimmung in Deutschland bewegt sich nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) nach wie vor auf niedrigem Niveau. Das HDE-Konsumbarometer steige im Juli zwar an, erreiche aber lediglich den Wert aus dem April, in dem es zum ersten größeren Einbruch im Zuge der Corona-Pandemie kam, teilte der Verband in Berlin mit. Das Konsumbarometer für Juli mache deutlich, "dass die Verbraucherstimmung zwar wie schon den vergangenen beiden Monaten weiter ansteigt, jedoch nach wie vor weit vom Vor-Corona-Niveau entfernt ist".

Im Zuge sich aufhellender Konjunkturerwartungen seitens der Verbraucher seien auch deren Einkommenserwartungen weiter angestiegen. Das sei jedoch noch kein Zeichen für eine Entwarnung. Denn auch, wenn es bereits rezessionsbedingte erste Entlassungen gegeben habe, befänden sich viele Unternehmen noch in Kurzarbeit oder hätten einen Beschäftigungsabbau bisher nur angekündigt. "Es bleibt abzuwarten, ob die Verbraucher mit ihren Einkommenserwartungen erst dann negativ reagieren, wenn sie selbst von Entlassungen betroffen sind", erklärte der HDE.

Auch bei der Anschaffungsneigung sei ein positiver Trend zu beobachten. Dazu trage sicher auch ein gewisser Gewöhnungseffekt an die aktuelle Einkaufssituation mit potenziellem Ansteckungsrisiko und besonderen Hygienestandards bei. Ob die Verbraucherstimmung sich wieder nachhaltig aufhellen könne, hänge in den kommenden Monaten vor allem vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab, konstatierte der Handelsverband.

