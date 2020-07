Volldigitaler Abschluss in Berufs- und Vermögensschaden-Haftpflicht durch TAA Freie Berufe Die HDI Versicherung rollt den volldigitalen Abschluss jetzt auch in der Berufs- und Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Freiberufler aus. Mit Firmen Digital ist der Versicherer bereits vor gut zwei Jahren in den digitalen Abschluss für Firmenversicherungen eingestiegen und hat sich am Markt fest etabliert. Jetzt folgt die ...

