Deutscher Auftragseingang steigt im Mai kräftig

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Mai deutlich erholt, allerdings etwas weniger stark als erwartet. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 10,4 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 29,3 (April: minus 36,9) unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um 15,0 Prozent prognostiziert. Ohne Berücksichtigung von Großaufträgen erhöhten sich die Auftragseingänge um 8,9 Prozent. Den zunächst für April gemeldeten Rückgang der gesamten Auftragseingänge um 25,8 Prozent revidierten die Statistiker auf 26,2 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz steigt im Mai um 10,6 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat sich im Mai nach zwei starken monatlichen Rückgängen in Folge deutlich erholt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts erhöhten sich die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 10,6 Prozent. Den für April ursprünglich gemeldeten Rückgang von 22,8 Prozent revidierten die Statistiker auf 22,4 Prozent.

Das Münchener Ifo-Institut warnt vor einer Insolvenzwelle in Deutschland. Laut einer aktuellen Umfrage sieht rund ein Fünftel der deutschen Unternehmen sein Überleben durch die Corona-Krise gefährdet. Das ergibt sich aus der neuesten Umfrage des Ifo-Instituts. 21 Prozent der Firmen antworteten im Juni, die Beeinträchtigungen durch Corona seien existenzbedrohend. "In den kommenden Monaten könnte sich eine Insolvenzwelle anbahnen", sagt Ifo-Forscher Stefan Sauer.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Montag mit 196.554 angegeben - ein Plus von 219 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 197.523 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9016 Todesfälle und damit vier mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9023 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug laut RKI etwa 182.200.

Stegner sieht gute Kanzler-Chancen für Scholz

Trotz der zurzeit schlechten Umfragewerte für seine Partei sieht der Chef der schleswig-holsteinischen SPD-Landtagsfraktion, Ralf Stegner, gute Chancen für einen Sieg des derzeitigen Vizekanzlers Olaf Scholz (SPD) bei der kommenden Bundestagswahl. "Die hohen CDU-Prozente sind Merkel-Prozente", sagte Stegner der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Wenn Frau Merkel dann weg ist und Olaf Scholz noch da und die Leute sagen, die machen das ja ganz ordentlich mit dem Regieren, können sich die Prozente ganz schnell ändern", erklärte der frühere SPD-Vizevorsitzende.

Frankreich will Huawei nicht von 5G-Ausbau ausschließen

Frankreich will den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei nicht grundsätzlich vom Aufbau seines 5G-Mobilfunknetzes ausschließen. Es werde keinen "vollständigen Bann" geben, sagte der Leiter der Behörde für IT-Sicherheit (Anssi), Guillaume Poupard, in einem am Sonntag veröffentlichten Interview der Zeitung "Les Échos". Netzbetreiber, die auf Huawei-Technik zurückgreifen, sollen aber nach seinen Angaben nur zeitlich befristete Lizenzen erhalten.

Spahn warnt vor Abschaffung von Maskenpflicht in Geschäften

Angesichts der Pläne von Mecklenburg-Vorpommern zur Abschaffung der Maskenpflicht in Geschäften hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Vorsicht gemahnt. Er verstehe zwar "die Ungeduld und den Wunsch nach Normalität", schrieb Spahn am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Doch sei das Coronavirus "noch da".

Trumps nächster Wahlkampfauftritt findet unter freiem Himmel statt

US-Präsident Donald Trump hält seine nächste Wahlkampfveranstaltung unter freiem Himmel ab. Trump werde am 11. Juli in Portsmouth im Bundesstaat New Hampshire auftreten, teilte sein Wahlkampfteam am Sonntag mit. Alle Besucher sollen demnach eine Mund-Nase-Schutzmaske erhalten und "nachdrücklich dazu ermutigt" werden, diese auch zu tragen.

Klarer Sieg der Konservativen bei Parlamentswahlen in Kroatien

In Kroatien sind die regierenden Konservativen als klarer Sieger aus den Parlamentswahlen hervorgegangen. Die HDZ-Partei von Regierungschef Andrej Plenkovic gewann nach offiziellen Angaben bei der Wahl am Sonntag voraussichtlich 68 der 151 Mandate. Sie hängte damit das von der sozialdemokratischen SDP angeführte Mitte-Links-Lager überraschend klar ab. Dieses kommt voraussichtlich nur auf 42 Mandate, wie die Auszählung von fast 90 Prozent der Stimmen ergab.

Indien mit fast 700.000 Corona-Infektionsfällen auf Platz drei weltweit

Indien ist mit fast 700.000 Coronavirus-Infektionsfällen auf Platz drei der weltweit am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder gerückt. Wie das Gesundheitsministerium des Landes am Montag mitteilte, wurden binnen 24 Stunden rund 24.000 weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gezählt. Die Zahl stieg damit auf 697.358. Der Subkontinent überholte damit Russland, wo mehr als 681.000 Fälle registriert wurden.

Oppositioneller gewinnt offenbar Präsidentenwahl in Dominikanischer Republik

Die Präsidentschaftswahl in der Dominikanischen Republik hat offenbar der Oppositionspolitiker Luis Abinader gewonnen. Die Rivalen des 52-jährigen Sozialdemokraten erkannten in der Nacht zum Montag seinen Sieg an. Die bisherigen Teilergebnisse zeigten eine "unumkehrbare Tendenz", räumte Abinaders Hauptkonkurrent Gonzalo Castillo von der bislang regierenden Dominikanischen Befreiungspartei (PLD) ein.

