Die Wirecard-Aktie präsentiert sich zum Start in die neue Woche erneut deutlich schwächer und verliert prozentual zweistellig an Wert. Und auf Monatssicht müssen Wirecard-Aktionäre einen Kursverlust in Höhe von rund 94% verbuchen. Jetzt gibt es ein neues Statement der Financial Times:So sollen die mutmaßlichen Luftbuchungen beim insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard...

Den vollständigen Artikel lesen ...