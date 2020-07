Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf die Commerzbank, Wirecard und Sixt.

Märkte & Impulse

> Asien | Konjunktur: In den USA wurde am vergangenen Freitag aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt. Der DAX war auf sich allein gestellt und beendete die Handelswoche schließlich mit einem Abschlag von 0,6 Prozent. Bei 12.528 Punkten. Heute sieht die Welt schon wieder anders aus. Die europäischen Indizes beginnen die Woche mit deutlichen Zugewinnen. Das Triebmittel kommt aus Asien, wo die Konjunkturdaten Hoffnung auf eine schnelle Wiederbelebung der Wirtschaft machen. Der Nikkei bereitet aktuell mit einem deutlichen Plus den Weg für DAX & Co.

Unternehmen & Nachrichten

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, US2605661048, JP9010C00002, DE0007203275, DE0007472060, DE000CBK1001

Den vollständigen Artikel lesen ...