06.07.2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) zeigt sich von der Corona-Situation unbeeindruckt und setzt das Konzept, ihr Konzept des "vernachlässigte Objekte günstig kaufen und dann aufwerten" weiter konsequent um. Dazu gehört natürlich auch eine Gewinnrealisierung nach Aufwertung - durch Verkauf. Aber nicht an einen Käufer/Investor sondern bevorzugt an die Mieter/Eigennutzer. Natürlich werden hierfür eine Reihe von Gründen sprechen, neben - hoffentlich - sozialen Gründen möglicherwiese auch eine höhere Zahlungsbereitschaft. So hat Noratis die Privatisierung der Wohnungen ihres Objekts in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...