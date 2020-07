Die Erste Asset Management startet den aktiv gemanagten Impact-Fonds Erste Green Invest. "Nachhaltigkeit ist in unseren Augen kein Schlagwort, sondern entspricht unserer Überzeugung, dass ökologische und soziale Faktoren für unsere KundInnen langfristig eine bessere risikoadjustierte Performance bringen", betont Heinz Bednar, Geschäftsführer Erste Asset Management. Neben neuen Technologien in den Bereichen Energie, Wasser und Recycling geht es beim Erste Green Invest um die strategische Transformation traditionell energie- und ressourcenintensiver Unternehmen hin zum Lösungsanbieter - etwa Energieversorger oder die IT - und Lösungen zur Anpassung an bereits heute unvermeidbarer Folgen des Klimawandels. Der Übergang von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...