London (www.fondscheck.de) - BMO Global Asset Management (BMO GAM) bringt den BMO LGM Responsible China A-Shares Equity Fund (ISIN IE00BLP4JL78/ WKN nicht bekannt, F EUR thesaurierend; ISIN IE00BLP4JK61/ WKN nicht bekannt, F USD thesaurierend) an den Markt und baut damit die Produktpalette im Bereich verantwortungsbewusster nachhaltiger Strategien weiter aus - auf nunmehr 15 Fonds, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...