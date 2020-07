SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstleister Uber übernimmt laut Kreisen den Essenslieferanten Postmates. Der Kaufpreis liege bei 2,65 Milliarden US-Dollar (rund 2,35 Mrd Euro), berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Der Deal solle noch an diesem Montag bekannt gegeben werden, hieß es weiter. Beide Unternehmen wollten sich laut Bloomberg bisher selbst nicht dazu äußern.



Berichte über Verhandlungen zwischen Uber und Postmates hatte es bereits Ende Juni gegeben. Uber ist bereits mit Uber Eats selbst im Geschäft mit Essensauslieferungen aktiv. Das zukünftige Geschäft aus Uber Eats und Postmates soll weiter Uber-Eats-Chef Pierre-Dimitri Gore-Coty leiten, heißt es in dem Bericht von Bloomberg weiter. Welche Rolle der Chef von Postmates spielen werde, sei noch unklar. Ubers Verwaltungsrat habe dem Deal zugestimmt, die Pläne könnten sich aber auch noch ändern, hieß es weiter.



Dass Uber im Geschäft mit Essensauslieferungen wachsen will, war schon länger bekannt, zuletzt musste der Konzern allerdings einen Rückschlag hinnehmen: Anfang Juni hatte der europäische Rivale Just Eat Takeaway.com Uber beim Kauf von Grubhub ausgestochen.



Mit der Expansion würde Uber auch die Abhängigkeit vom eigentlichen Geschäft verringern, nachdem die Corona-Pandemie das Kerngeschäft mit Fahrdienstleistungen schwer getroffen hatte. In den vergangenen Monaten hatte Uber rund ein Viertel seiner Belegschaft entlassen und Nebengeschäfte abgestoßen.



Postmates war einer der ersten, der in den USA die Bestellung von Mahlzeiten über eine App angeboten hatte. Im Februar wurden Pläne für einen Börsengang bekannt, der bis jetzt aber nicht stattgefunden hat./knd/ssc/jha/

