Hoftex Group AG: Manuela Spörl wird neuer CFODGAP-News: Hoftex Group AG / Schlagwort(e): Personalie Hoftex Group AG: Manuela Spörl wird neuer CFO06.07.2020 / 09:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CORPORATE NEWSHoftex Group AG: Manuela Spörl wird neuer CFOHof, 06.07.2020 - Der Aufsichtsrat der Hoftex Group AG, eines der größten familiengeführten Textilunternehmen in Europa, hat Manuela Spörl (47) mit Wirkung zum 1. August 2020 zum neuen Finanzvorstand der Hoftex Group AG berufen. Sie folgt damit auf Robert Seibold, der aktuell die Position des Finanzvorstands sowohl in der ERWO Holding AG - mit 84 Prozent der Anteile Hauptaktionärin der Hoftex Group AG - als auch in der Hoftex Group innehat. Aufgrund gestiegener regulatorischer Anforderungen und dem erweiterten Aufgabenspektrum für die Organe der beiden Aktiengesellschaften haben die Aufsichtsrats-Gremien beider Gesellschaften beschlossen, je Aktiengesellschaft einen eigenen Finanzvorstand zu berufen.Manuela Spörl ist studierte Diplom-Betriebswirtin und bereits seit dem Jahr 2000 für die Hoftex Group AG tätig. Ihre berufliche Laufbahn begann im Bereich Konzern-Controlling, 2012 wurde sie zur Referentin des Vorstandes ernannt. In dieser Funktion verantwortet Manuela Spörl zusätzliche weitere Aufgabengebiete und diverse Konzern-Projekte. Zudem wurde ihr im Jahr 2015 Prokura übertragen.Robert Seibold ist bereits seit 1998 für Unternehmen der ERWO Holding AG in diversen Führungsfunktionen im Bereich Finanzen tätig. Im August 2018 wurde er zum CFO der ERWO Holding AG berufen und übernahm dort insbesondere die Verantwortung für die gesellschaftsrechtlichen und finanziellen Belange des Gesamt-Konzerns. Er wird seine Tätigkeiten bei der ERWO Holding AG unverändert fortsetzen. Der Aufsichtsrat der Hoftex Group AG sowie das Management und die Mitarbeiter des Managements danken Robert Seibold für seinen wertvollen Beitrag zum Erfolg der Hoftex Group AG und wünschen ihm für seine Aufgaben im ERWO Konzern weiterhin alles Gute.Notiz für die Redaktion:Die Hoftex Group AG (vormals Textilgruppe Hof AG) mit Hauptsitz in Hof (Bayern) fungiert als Finanzholding einer mittelständisch strukturierten Gruppe von Unternehmen der Textilindustrie. Die Gruppe erzielte 2019 einen Konzernumsatz von 171,1 Mio. Euro. Derzeit beschäftigt die Gruppe weltweit mehr als 1.100 Mitarbeiter. Die Hoftex Group ist eines der größten familiengeführten Textilunternehmen in Europa und prägt seit rund 160 Jahren die internationale Textilindustrie. Hauptaktivitäten der Gruppe sind die Herstellung von Roh- und Farb-garnen, die Erzeugung von Roh- und Buntgeweben sowie von Dekostoffen und die Produktion von Vliesstoffen für technische Anwendungen und die Bekleidungsindustrie. In ihren drei Geschäftsbereichen Hoftex (yarns & fabrics), Tenowo (nonwovens) und Neutex (home decoration) bündelt die Gruppe eine in der Textilbranche einmalige Produktions-, Forschungs- und Entwicklungs-Expertise. Die Hoftex Group AG unterhält Produkt-ionsstandorte in Deutschland, Europa, Nordamerika sowie in China und beliefert mit ihren Produkten führende Unternehmen der Automobil-, Textil- und Konsumgüterindustrie sowie des Handels. Die Aktien der Hoftex Group AG notieren im Small- und MidCap-Segment m:access der Bayerischen Börse München.Pressekontakt: Charles Barker GmbH, Tobias Eberle, Fon + 49 69 79 40 90 24, Tobias.Eberle@charlesbarker.de06.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Hoftex Group AG Fabrikzeile 21 95028 Hof Deutschland Telefon: ++49 9281 49-0 Fax: ++49 9281 49-216 E-Mail: IR@hoftexgroup.com Internet: www.hoftexgroup.com ISIN: DE0006760002 WKN: 676000 Börsen: Freiverkehr in München (m:access) EQS News ID: 1086745Ende der Mitteilung DGAP News-Service1086745 06.07.2020