Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Handelswoche kam es zu weiteren Rückgängen der 10J-Renditen bei Peripherieländern, so die Analysten der Helaba.Die Nachfrage gestützt hätten nachlassende Sorgen um die Wirtschaft und die EZB-Kaufprogramme würden ebenfalls für weiterhin niedrige Renditen sprechen. Zehnjährige BTPs würden momentan bei 1,27% rentieren. Spanische und portugiesische Staatstitel lägen momentan bei etwa 0,43%. In Griechenland liege die 10J-Rendite momentan bei 1,17%. (06.07.2020/alc/a/a) ...

