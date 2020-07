Wien (www.anleihencheck.de) - US-feiertagsbedingt war am Freitag keine nennenswerte Emissionstätigkeit zu verzeichnen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dennoch sei letzte Woche ein Gesamtemissionsvolumen von rund EUR 43 Mrd. erreicht worden und damit die 13. Woche mit einem Volumen von über EUR 30 Mrd. seit Mitte März in diesem Jahr. Ausschlaggebend für die Emissionstätigkeit der letzten Woche seien die Multitranche-Anleihen aus dem Corporate Sektor (56%) gewesen. Betreffend Entwicklung am EUR Sekundärmarkt würden sich bei den von den Analysten verfolgten EUR Credit Benchmarkindices geringe Einengungen der Risikoprämien im Wochenverlauf zeigen, sowohl bei Corporates (IG: -2 BP; HY: -11 BP) als auch bei Financials (Senior: -7 BP; Sub: -13 BP). ...

