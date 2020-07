06.07.2020 - Shop Apotheke Europe NV (ISIN: NL0012044747) hat operativ in der Corona-Krise einen noch kräftigeren Umsatzschub erfahren - nach sowieso schon guten Zahlen im Q1 mit einem um 33% auf 232,0 Mio. EUR gestiegenen Umsatz und einem Plus bei den aktiven Kunden von 300.000 auf 5 Mio. (plus 25% zum Vorjahr). Geht es im Q2 noch schneller: Umsatz plus 42% auf 233 Mio. EUR und wahnsinnige 500.000 neue Kunden, so das es jetzt 5,5 Mio. aktive Kunden gibt. Wachstum vorprogrammert für die nächsten Jahre/Monate im Umsatz zumindest, ob das Kundenwachstum diesen Drive halten kann sei mal außen vor. ...

