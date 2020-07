FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkte geht es am Montag im frühen Handel deutlich nach oben. Der DAX notiert 2,1 Prozent höher bei 12.793 Punkten, der Euro-Stoxx-50 steigt um 2,1 Prozent auf 3.365 Zähler. Ein Blick auf die europäischen Subindizes zeigt, dass Anleger mehr Risiko am Aktienmarkt eingehen. So gehören die Automobil- (plus 3,3 Prozent) wie auch die Bauwerte (plus 2,2 Prozent) zu den Gewinnern des frühen Handels. Die Aktien der Versicherer (plus 2,7 Prozent) profitieren dagegen von den guten Vorgaben aus Asien, dort ist der Sektor ebenfalls stark gesucht. Die Aktien aus dem Pharma- (plus 0,7 Prozent) wie auch aus dem Lebensmittelsektor (plus 1,1 Prozent) notieren als defensive Werte dagegen weniger deutlich im Plus.

Anleger setzen auf eine deutliche wirtschaftliche Erholung, die die jüngsten Konjunkturdaten bereits angedeutet hatten. "An den Börsen dominiert einmal mehr das Prinzip Hoffnung", fasst Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners die aktuelle Lage zusammen. Die Hoffnung auf ein schnelles Ende der Pandemie und die Hoffnung auf eine zügige Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität bringe Käufer an die Börse. Aktuell kämen einige Käufer neu in den Markt, die bereit seien, die aktuell hohen Kurse zu bezahlen.

Aber es gibt auch kritische Stimmen. So urteilen die Marktstrategen der Helaba am Morgen, dass an den Finanzmärkten viel Positive eskomptiert sei und das Risiko einer Korrekturphase nicht unterschätzt werden sollte. Fakt sei, dass realwirtschaftliche Daten auf eine Konjunkturerholung hindeuteten. Die zum Teil beschleunigte Ausbreitung des Coronavirus betrachten sie aber mit Sorge.

Commerzbank ohne Führung deutlicher im Plus

Für die Aktie der Commerzbank geht es um 6 Prozent nach oben. Als positiv wird im Handel die jüngste Personalentwicklung gewertet. "Mit dem personellen Umbau können neue Wege gegangen werden", so ein Marktteilnehmer zu der Nachricht, dass sowohl CEO Martin Zielke als auch Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann die Bank in absehbarer Zeit verlassen werden. Großaktionär Cerberus hatte dem Aufsichtsrat zuvor zwei Briefe geschrieben und substanzielle Veränderungen in der Führung der Bank gefordert. "Der Aktienkurs des letzten Jahres spreche eine eindeutige Sprache", so der Marktteilnehmer. Nun bleibe abzuwarten, wie einschneidend die Sparmaßnahmen ausfallen würden. Zudem dürften in den kommenden Tagen erneut eine Reihe von Namen genannt werden, die als potenzielle Partner gesehen werden.

Die Analysten der Citi werten die Entwicklung dagegen als neutral für die Aktie. Sie erwarten von jedem neuen CEO, dass er stärker auf die Kostenseite agiert, um den Ertrag der Bank zu steigern. Auf der anderen Seite führe das Führungsvakuum in dieser schwierigen Zeit für Verunsicherung. Eine erneute Umstrukturierung dürfte die Ertragszahlen der Bank zunächst eher belasten als beflügeln.

Für die Aktie von Geberit geht es nach Zahlenvorlage um 1,6 Prozent nach oben. Wie zu erwarten gewesen, führten im zweiten Quartal insbesondere die Covid-19-bedingten Restriktionen in den Absatzmärkten zu einem Umsatzrückgang. Die Analysten von Jefferies stufen den Umsatzrückgang im zweiten Quartal als "überschaubar" ein. Dabei habe der Hersteller von Sanitärprodukten davon profitiert, dass er in Ländern wie Deutschland stark vertreten sei, die unter dem Lockdown weniger gelitten hätten.

Nach einem guten Start in das Jahr legt Shop Apotheke (plus 5,8 Prozent) ebenfalls sehr gute Geschäftszahlen für das zweite Quartal vor. So konnte der Umsatz vor allem im internationalen Geschäft im zweiten Quartal mehr als verdoppelt werden. Aber auch organisch konnte das Unternehmen mit 42 Prozent im zweiten Quartal deutlich zulegen. Der Rekord bei der Gewinnung von 500.000 Neukunden spreche für das zukünftige Wachstum, heißt es. Als leicht negativ wird allenfalls die Aussage gewertet, dass angesichts der Kapazitätsgrenzen am Standort Venlo sich das Wachstum in den kommenden zwei Quartalen möglicherweise temporär leicht abschwächen könnte.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.364,70 2,13 70,32 -10,16 Stoxx-50 3.073,26 1,62 49,08 -9,69 DAX 12.793,18 2,12 265,00 -3,44 MDAX 26.957,84 1,34 357,35 -4,79 TecDAX 3.023,77 0,68 20,32 0,29 SDAX 12.000,36 1,52 179,76 -4,09 FTSE 6.295,15 2,24 137,85 -18,36 CAC 5.105,08 1,96 97,95 -14,60 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,43 0,00 -0,67 US-Zehnjahresrendite 0,69 0,02 -1,99 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:28h Fr, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,1290 +0,39% 1,1291 1,1244 +0,7% EUR/JPY 121,46 +0,50% 121,58 120,87 -0,4% EUR/CHF 1,0638 +0,10% 1,0646 1,0625 -2,0% EUR/GBP 0,9043 +0,29% 0,9034 0,9019 +6,9% USD/JPY 107,58 +0,07% 107,68 107,51 -1,1% GBP/USD 1,2485 +0,10% 1,2497 1,2467 -5,8% USD/CNH (Offshore) 7,0331 -0,50% 7,0423 7,0672 +1,0% Bitcoin BTC/USD 9.181,01 +1,62% 9.188,26 9.090,26 +27,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,91 40,65 +0,6% 0,26 -29,8% Brent/ICE 43,54 42,80 +1,7% 0,74 -30,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.776,21 1.776,28 -0,0% -0,07 +17,1% Silber (Spot) 18,09 18,08 +0,1% +0,02 +1,4% Platin (Spot) 820,95 811,00 +1,2% +9,95 -14,9% Kupfer-Future 2,75 2,73 +0,5% +0,01 -2,4% ===

