MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer MTU will wegen der Corona-Krise nun doch zahlreiche Stellen streichen. Bis Ende 2021 sollen 10 bis 15 Prozent der Jobs weltweit wegfallen, teilte der Dax -Konzern am Montag in München mit. Der Konzern hat rund 10 000 Mitarbeiter. Es solle aber keine betriebsbedingten Kündigungen geben, hieß es weiter.



"Die Luftfahrtindustrie wird durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie noch über längere Zeit unter Druck bleiben", erklärte MTU-Chef Reiner Winkler. Es werde Jahre dauern, bis der Luftverkehr wieder das Niveau von vor der Krise erreicht habe. Ende April hatte der Konzern noch angekündigt, er wolle nach Möglichkeit ohne Jobabbau durch die Krise kommen./knd/jha/

