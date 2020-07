FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erholung der französischen Wirtschaft von dem coronabedingten Konjunktureinbruch läuft nach Aussage von Francois Villeroy de Galhau, Gouverneur der Banque de France, besser als im Juni prognostiziert. "Die Erholung verläuft mindestens so gut, wie wir erwartet haben, und sogar ein wenig besser", sagte er am Sonntag dem Fernsehsender LCI. Die Banque de France wird am Dienstagmorgen neue Wachstumsprognosen veröffentlichen.

Auch für das Gesamtjahr 2020 wollte Villeroy de Galhau eine Aufwärtsrevision der aktuellen Prognose von minus 10 Prozent nicht ausschließen. Diese Revision werde aber wenn überhaupt erst im September kommen.

July 06, 2020 04:11 ET (08:11 GMT)

