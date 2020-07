Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die kräftige Erholung am Markt für Unternehmensanleihen nach der massiven Spread-Ausweitung durch den Corona-Schock ist im Juni in eine Seitwärtsbewegung übergegangen, so die Analysten der DekaBank.Ein Großteil der Spread-Anstiege sei wieder aufgeholt worden, bis zu den Niveaus vom Jahresbeginn sei aber noch ein wenig Luft nach unten. Dies gelte noch mehr für Kassa-Anleihen als für Kredit-Derivate wie den iTraxx, denn die Bonds hätten unter einer Flut von Neuemissionen gelitten, die die Unternehmen im Rekordtempo auf den Markt geworfen hätten, um Liquiditätslücken wieder aufzufüllen. Zwar hätten diese Anleihen durch die Hilfe der massiv ausgeweiteten Kaufprogramme der EZB problemlos platziert werden können. Dennoch seien die Spreads für alte ausstehende Anleihen auf dem Sekundärmarkt gestiegen und würden teils attraktive Einstiegsmöglichkeiten bieten. (Ausgabe Juli 2020) (06.07.2020/alc/a/a) ...

