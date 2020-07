Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen haben sich per Saldo nur marginal bewegt, so die Analysten der Nord LB.Wie am Aktienmarkt auch, hätten Impulse aus Übersee gefehlt.Das ifo-Institut rechne gemeinsam mit dem Schweizer Institut KOF mit einer langsamen Erholung der Konjunktur in der Euro-Zone ab Q3. Für das abgelaufene Q2 würden die Forscher noch mit einem BIP-Einbruch um 12,3% rechnen, nach einem Minus von 3,6% zu Jahresbeginn. In Q3 solle das BIP um 8,3% wachsen, in Q4 um weitere 2,8%. Für das Gesamtjahr würden die Institute damit ein Minus von 8,1% veranschlagen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...