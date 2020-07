NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain vor Quartalszahlen von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal dürfte eine Herausforderung gewesen sein vor einer absehbaren Erholung im zweiten Halbjahr, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis dürfte um gut ein Viertel eingebrochen sein. Für den Gewinn je Aktie des Baustoffkonzerns im kommenden Jahr gebe es hingegen weiterhin gut ein Fünftel Aufwärtspotenzial./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2020 / 23:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / 12:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125007

