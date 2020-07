Am Freitag + 14 %. Nach der US-Zulassung des Mittels Remimazolam zur Kurzzeitnarkose war PAION die jüngste Entdeckung an der Börse. Entwicklungspartner ist COSMO aus der Schweiz, die dieses Medikament mit einer Meilensteinzahlung von 15 Mio. € plus Lizenzgebühr begleiten. Aber: 170 Mio. € Marktwert sind für rund 7 Mio. € Umsatz oder am Ende 14 Mio. € eine stolze Bewertung. Was tun?



