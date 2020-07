Bei R+V-Fondspolicen kann ab sofort ein Spezialfonds gewählt werden, der das Geld in der Aktienphase in Aktien nachhaltiger Unternehmen investiert und charttechnische Methoden zur Reduzierung von Kursrückgängen nutzt Der neue Spezialfonds "UniRBA Duo Nachhaltig" besteht aus den drei Komponenten "Nachhaltigkeit", "Trendfolge" und "Zukunft". Entsprechend der ersten Komponente Nachhaltigkeit partizipiert der Fonds in der Aktienphase an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...