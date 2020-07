HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Flatex von 53 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Marius Fuhrberg stockte seine Schätzungen für den Onlinebroker in einer am Montag vorliegenden Studie auf. Auslöser sei das unerwartet starke Kundenwachstum, so der Experte./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000FTG1111

