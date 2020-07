Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Umsatz im Einzelhandel des Euroraums ist im Mai deutlicher als erwartet gestiegen. Nach Angaben von Eurostat nahm er gegenüber dem Vormonat um 17,8 Prozent zu und lag um 5,1 (April: minus 19,6) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Umsatzzuwachs von 14,0 Prozent prognostiziert. Den für April vorläufig gemeldeten Umsatzrückgang von 11,7 Prozent revidierten die Statistiker auf 12,1 Prozent.

Besonders deutlich fiel im Mai der Zuwachs bei Textilien, Bekleidung und Schuhen aus. Hier stieg der Umsatz auf Monatssicht um 147 Prozent, am schwächsten bei Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren (plus 2,2 Prozent). In der gesamten EU erhöhten sich die Einzelhandelsumsätze um 16,4 Prozent auf Monatssicht. Sie lagen damit um 4,2 (minus 18,0) Prozent unter Vorjahresniveau.

