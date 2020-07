NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach den Auslieferungen im zweiten Quartal von 275 auf 295 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Diese seien besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schraubte daher die Schätzungen und das Kursziel nach oben. Zudem legten Medienberichte nahe, dass der Hersteller von Elektrofahrzeugen auch im zweiten Quartal profitabel gewirtschaftet haben könnte./la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 12:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / 13:35 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

