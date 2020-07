Hannover/Berlin-Falkensee (ots) - Für noch mehr Malspaß in der Schule und Freizeit sorgt in diesem Jahr das kunterbunte Colorella Sortiment 2020 von Pelikan. Unter dem Motto "Das Leben ist eine große Leinwand - bemale sie so bunt wie möglich" nach Danny Kaye hat der Markenspezialist jede Menge neue Colorella Fasermaler für kleine und große Künstler gelauncht. Mit dabei sind auch Brush Pens und Textilmarker zum kreativen Gestalten.Male Dir die Welt, wie sie Dir gefälltWir leben in einer Welt voller bunter Farben. Sie motivieren uns, große Dinge zu schaffen. Mit ihnen drücken wir unsere Ideen, Gefühle und Persönlichkeit aus. Wir kommunizieren über sie und haben viel Spaß dabei. Ob für die ersten Malversuche mit den dicken Colorella Super, die große Farbpalette der Colorella Star oder kreatives Gestalten auf Textilien - Pelikan hat mit dem vielfältigen Colorella-Sortiment 2020 für Vor-, Grund- und Sekundarschüler auf jeden Fall die passenden Fasermaler im Angebot.Alle Neuheiten aus dem Colorella Sortiment 2020:Neu: Colorella Duo 407 mit zusätzlichen FarbenMit den Colorella Duo Fasermalern von Pelikan können Schüler ab zehn Jahren ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Besonders praktisch sind die zwei Linienbreiten in nur einem Stift. Die Tinte in zehn leuchtenden Farben plus den neuen Farbtönen Rosa und Hautfarbe ist auf Wasserbasis hergestellt und damit aus den meisten Textilien leicht auswaschbar. Colorella Duo ist ab 4,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.Neu: Colorella Star C 302 mit farbiger KappeDie neuen Colorella Star Fasermaler in 30 leuchtenden Farben mit ventilierter, farbiger Kappe sind die perfekten Begleiter für jeden Grundschüler. Mit Colorella Star von Pelikan lassen sich farbenfrohe Zeichnungen und Bilder erstellen. Und falls mal etwas Farbe daneben geht, so ist auch hier die Tinte auf Wasserbasis aus den meisten Textilien leicht zu entfernen. Colorella Star ist ab 2,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.Neu: Colorella Star C 302 Pastel EditionDie perfekte Ergänzung für das Colorella Star Sortiment ist die neue Colorella Star Pastel Edition mit sechs zarten Pastelltönen. Auch die Tinte dieser Fasermaler mit feiner Spitze ist einfach aus der Kleidung auswaschbar. Die Colorella Star Pastel Edition ist ab 2,49 Euro (UVP) im Handel erhältlich.Neu: Colorella TextilmarkerMit den neuen Colorella Textilmarkern von Pelikan werden Kinder und Teens zum Fashion Designer. Die Textilmalstifte eignen sich ideal zum Bemalen von Stoffen und Verzieren von Textilien. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Dabei sind die zwölf leuchtenden Farben besonders langlebig und waschmaschinenbeständig. Colorella Textilmarker sind im Set mit 12 Farben für 9,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.Neu: Colorella BrushpenDie neuen Colorella Brushpens in zehn intensiven Farben eignen sich perfekt für das Handlettering. Dank der flexiblen Qualitäts-Pinselspitze mit guter Elastizität lassen sich ganz einfach verschiedene Strichbreiten und damit kalligrafische Effekte erzielen. Auch die Tinte dieser Fasermaler von Pelikan ist wasserlöslich. Die Colorella Brushpens sind für 7,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.Das weitere Colorella Sortiment im Überblick:Colorella Star C 303 TriangularEbenfalls zur Colorella Star Serie von Pelikan gehören die Colorella Star Triangular. Durch ihre ergonomische Dreikantform sorgen die Fasermaler für eine entspannte Malhaltung und einen guten Halt. Die 24 leuchtenden Farben sind ebenfalls auf Wasserbasis hergestellt. Colorella Star Triangular ist ab 3,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.Colorella Twin C 304Zehn Stifte mit 20 Farben, das ist das Colorella Twin Sortiment von Pelikan. Jeder Fasermaler hat zwei Spitzen in unterschiedlichen Strichbreiten. Während sich die feine dunkle Spitze ideal für Linien und Details oder zum Vorzeichnen eignet, können mit der breiten Spitze größere Farbflächen hell ausgemalt werden. Auch bei den Colorella Twin Faserschreibern ist die Tinte auf Wasserbasis hergestellt. Das Colorella Twin Set ist für 5,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.Colorella Super 411Ideal für kleine Kinderhände sind die extra dicken Fasermaler Colorella Super in zwölf brillianten Farben. Mit ihrer konischen Spitze ermöglichen sie das Malen ganz verschiedener Strichbreiten. Auch die Tinte dieser Fasermaler von Pelikan ist leicht aus den meisten Textilien auswaschbar. Colorella Super Fasermaler sind ab 3,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.Mehr Qualitätsprodukte der Marke Pelikan finden sich unter www.pelikan.com (http://www.pelikan.com).Über PelikanKompetenz seit GenerationenÜber 180 Jahre Erfahrung und Wissen in Schreiben und Malen - das ist Pelikan. Generationen sind mit der Marke groß geworden. Im weltweiten Premiumsegment vereint Pelikan exzellente Qualität, richtungsweisende Innovationen und edukative Konzepte mit perfekter Funktionalität und klarer Formsprache. Auch in der Entwicklung ist Pelikan Vorreiter. In Zusammenarbeit mit Lehrern und Wissenschaftlern entstehen Schulprodukte, die die motorische Entwicklung und Schreibpräzision des Kindes von Anfang an fördern. Im Segment "Hochwertiges Schreiben" bietet Pelikan darüber hinaus handgefertigte Schreibgeräte "Made in Germany".Pelikan im Internet: www.pelikan.com (http://www.pelikan.com) und https://de-de.facebook.com/pelikan.deAbdruck honorarfrei, Beleg erbeten,Bildmaterial und Produktsamples auf Anfrage.Pressekontakt:PressekontaktPelikan Vertriebsgesellschaft - ein Unternehmen der Pelikan Group GmbHMarke PelikanLeitung UnternehmenskommunikationCorporate Communications & PRMira WillertFon: +49(0) 3322 26-3994Fax: +49(0) 3322 26-3408mira.willert@pelikan.comOriginal-Content von: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71208/4643604