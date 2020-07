DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat in China einen Großauftrag zur Produktion von elektrischen Vakuumpumpen erhalten. Ein internationaler Automobilhersteller habe eine entsprechenden Bestellung für 250 Millionen Euro abgegeben, teilte das Unternehmen am Montag in Düsseldorf mit. Die Anlaufphase der Produktion habe bereits im vergangenen Jahr begonnen, hieß es weiter.



Nachdem das Shanghaier Werk des Gemeinschaftsunternehmens Pierburg Huayu Pump Technology aufgrund der Corona-Pandemie im März und April die Produktion gedrosselt habe, sei es nun wieder komplett im Betrieb. Die Abnahme des Kunden liegt laut Rheinmetall auf dem ursprünglich geplanten Mengenniveau./ssc/mis

