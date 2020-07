Die Aktie des Chemieriesen BASF präsentiert sich in einem freundlichen Handelsumfeld zum Wochenstart in guter Verfassung. Die DAX-Titel legen um fast zwei Prozent zu. Nach Ansicht der Experten von Warburg Research sollten Anleger nun aber nicht auf weitere Kursanstiege hoffen, sondern die Aktie verkaufen!So hat Warburg-Analyst Marius Fuhrberg die Einstufung für die Chemietitel erneut mit "Sell" bestätigt. Den fairen Wert sieht er unverändert bei 52,00 Euro - was sogar knapp über dem aktuellen Kursniveau ...

