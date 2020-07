Evonik Industries: Satte Dividende und ein neuer Mega-Wachstumsmarkt

Noch immer sind die Sorgen groß, wie lange die Coronavirus-Krise noch anhalten wird und wie stark die Weltwirtschaft durch die Pandemie belastet wird. An der Börse stehen deshalb gerade konjunktursensible Branchen wie unter anderem der Chemiesektor weiterhin im Fokus. Doch ein genauerer Blick in diesen Bereich zeigt, dass nicht alle Unternehmen im gleichen Maße von der Krise getroffen wurden. Dazu gehört beispielsweise die im MDAX notierte Aktie von Evonik Industries (WKN: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013).

Stattliche Dividendenrendite

Dass Evonik Industries noch relativ glimpflich aus der Krise kommen könnte, zeigt sich an der aktuellen Dividendenpolitik des Essener Spezialchemie-Unternehmens. Wie bereits in den Vorjahren beträgt diese erneut satte 1,15 Euro je Aktie. Nachdem die Aktionäre im Juni bereits 0,57 Euro Ausschüttung erhalten hatten, sollen sie nach der Hauptversammlung am 31. August weitere 0,58 Euro bekommen. Das bedeutet eine stattliche Dividendenrendite von rund fünf Prozent.

