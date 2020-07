VENLO (dpa-AFX) - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke ist im zweiten Quartal in der Corona-Krise kräftig gewachsen. Im Zeitraum April bis Juni sind die Erlöse vorläufigen Berechnungen zufolge um 42 Prozent auf 233 Millionen Euro gestiegen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Venlo mitteilte. Angesichts der Kapazitätsgrenzen am derzeitigen Standort in Venlo könnte sich das Wachstum in den kommenden zwei Quartalen jedoch möglicherweise temporär leicht abschwächen, erklärte Finanzchef Jasper Eenhorst.



Börsianer reagierten positiv auf das Umsatzwachstum, dass sich dieses nun abschwächen könnte, trübte die Stimmung zunächst nicht. Die Aktie legte am Montag erneut zu, zwischenzeitlich stieg der Kurs mit 124,20 Euro auf einen neuen Höchststand. Zuletzt stand das Papier rund 3,6 Prozent im Plus bei 120,60 Euro. Vor dem Wochenende hatte bereits die Verabschiedung des Patientendaten-Schutz-Gesetzes (PDSG) mit grünem Licht für das E-Rezept den Kurs steigen lassen. Binnen sechs Handelstagen gewannen die Papiere des Profiteurs der Corona-Krise fast ein Viertel an Wert.



Der Chartexperte Andre Rain von Godmode Trader sieht im aktuellen Aufwärtstrend noch Potenzial bis 150 Euro. Hier liege die Oberkante des aktuellen Trendkanals. Bei den Papieren des europäischen Marktführers Zur Rose setzten dagegen nach der jüngsten Rally und einem weiteren Rekordhoch im frühen Handel inzwischen Gewinnmitnahmen ein.



Auch bei den Kundenzahlen profitierte Shop Apotheke im zweiten Quartal davon, dass gerade in der Corona-Krise immer mehr Waren online bestellt werden. Die Anzahl aktiver Kunden hat sich bis zum Stichtag 30. Juni auf 5,5 Millionen erhöht, hieß es. Dies sei ein Zuwachs um eine halbe Million im Vergleich zum Ende des ersten Quartals 2020 und um 800 000 im bisherigen Jahresverlauf.



Der vollständige Zwischenbericht für das erste Halbjahr soll am 6. August veröffentlicht werden./knd/ssc/stk

