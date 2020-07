Das erste Halbjahr 2020 ist Geschichte. Dank der Coronakrise werden es die Börsianer aber nicht so schnell vergessen. Doch an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Ein guter Zeitpunkt, um Nebenwerte-Favoriten für das zweite Halbjahr vorzustellen.Die mittelfristigen Aussichten bei LPKF sind hervorragend. Kurzfristig sorgt die Coronakrise aber noch für Verunsicherung. Die Aktie tritt auf der Stelle. Wann platzt der Knoten? Allgeier plant, den Technology-Bereich als eigenständiges Unternehmen an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...