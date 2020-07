Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen stehen in der Eurozone nur wenige, aber für die Beurteilung der Konjunkturlage sehr interessante Indikatoren an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit den Ergebnissen zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion im zweiten Monat eines Quartals könne in der Regel eine erste gute Abschätzung der BIP-Entwicklung im gegebenen Quartal erfolgen. Zwar werde dieses Mal aufgrund der starken monatlichen Veränderungen - die Entwicklungen im Juni würden für das BIP sicher hohes Gewicht haben - eine BIP-Prognose für Q2 noch sehr ungefähr bleiben. Dennoch sei es spannend, wie stark der Rebound der realwirtschaftlichen Aktivität im Monat Mai ausfalle. ...

