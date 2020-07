Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen (pts015/06.07.2020/12:00) - Die jüngsten Schlagzeilen rund um Schließungen großer Einzelhandelshäuser machen auch vor der Bremer Innenstadt keinen Halt. Was bedeuten die massiven Auswirkungen der Covid19-Pandemie für die städtebauliche Entwicklungen in der Innenstadt sowie die Nachverdichtung und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum? Gerade das Land Bremen als Zwei-Städte-Staat sieht sich mit den Themen Baulandmangel und den nicht zuletzt auch daraus steigenden Grund-stückspreisen stark konfrontiert. Aus Sicht der Wohnungswirtschaft erschweren zudem zunehmende Bauvorschriften die Anhebung der Sozial-wohnungsquote oder die Grundstücksvergabe im Erbbaurecht das bezahlbare Bauen. Doch wie kann der Bremer Wohnungsbau angekurbelt werden? Dazu diskutieren Dr. Maike Schäfer, Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau der Freien Hansestadt Bremen, sowie Frank Vierkötter, stellvertretender Vorsitzender des BFW Niedersachsen/Bremen und Vorstandsvorsitzender der INTERHOMES AG. Wir laden Sie herzlich zum zweiten Wowi Web-Talk des BFW Niedersachsen/Bremen ein. Seien Sie am Dienstag, 14. Juli 2020, um 17 Uhr live dabei und beteiligen Sie sich unter Moderation von BFW-Sprecherin Marion Hoppen an der Diskussion. Termin: 14. Juli 2020, ab 17 Uhr | Online-Live-Diskussion Anmeldung: Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung ausschließlich online möglich ist: https://www.bfw-nb.de/aktivitaeten/veranstaltungen/24360-wowi-web-talk-mit-senat orin-dr-maike-schaefer-wie-kann-der-bremer-wohnungsbau-angekurbelt-werden/ Zugangsdaten: Nach Ihrer Onlineanmeldung erhalten Sie folgende Informationen: 1. Technische Informationen zur Einwahl 2. Zugangscode Preise: Die Teilnahme ist kostenfrei; max. Teilnehmerzahl 100 Personen Stornogebühren: Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme kostenlos ist. Im Fall einer unentschuldigten Nichtteilnahme stellen wir jedoch 25 Euro netto in Rechnung. Die Stornogebühren spenden wir an die Hilfsorganisation Habitat for Humanity Germany. (Ende) Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411 233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200706015

