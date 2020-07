Ohne Energieeffizienz kein nachhaltiges Wachstum, lautet die These in einer aktuellen Studie der DZ Bank. Und die Halbleiterindustrie könne helfen, Energie effizient zu nutzen. Im Halbleiter-Bereich sei Energieeffizienz daher derzeit ein dominierendes Thema. Die Analysten haben sich vor diesem Hintergrund angesehen, was sechs deutsche...

Den vollständigen Artikel lesen ...