VW steckt mitten in der Transformation vom Hersteller von Verbrennern zu einem Elektroautobauer. Noch holpert es aber bei den E-Autoverkäufen. Die bringen vor allem eins: Verluste. Mit dem ID 3, der ab September ausgeliefert werden soll, will VW in puncto Elektromobilität zu Vorreiter Tesla aufholen. Derzeit scheint die E-Offensive des Volkswagen-Konzerns aber noch holprig zu laufen. VW-Chef Herbert Diess soll in einer internen Sitzung zu Spitzenmanagern des Konzerns gesagt haben, dass man beim E-Up negative Deckungsbeiträge von 4.000 bis 5.000 Euro verbuche. Ähnlich sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...